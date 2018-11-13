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الوكالة الدولية للطاقة: روسيا تظل المورد الرئيسى للغاز إلى أوروبا حتى عام 2040

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:53 ص
الوكالة الدولية للطاقة: روسيا تظل المورد الرئيسى للغاز إلى أوروبا حتى عام 2040 الغاز
أ ش أ
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن روسيا ستبقى حتى عام 2040 المورد الرئيسى للغاز إلى الاتحاد الأوروبى، وذلك على الرغم من التراجع الكبير فى الطلب على الغاز الطبيعى فى أوروبا.
وذكرت الوكالة، فى تقرير لها أوردته وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستبقى أكبر مورد للغاز فى المنطقة وواحدة من أرخصها، مشيرة إلى أن هذا الأثر ينبغى أن يتراجع بشكل ملحوظ فى سوق الغاز الأوروبى الأكثر تكاملاً حيث يمكن للمشترى الوصول إلى مختلف مصادر الغاز.
ووفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، فإن الطلب على الغاز فى الاتحاد الأوروبى سوف ينخفض بشكل كبير بحلول منتصف عام 2020 ليصل إلى 408 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040 (16.4% أقل من عام 2017)، مؤكدة أن الانخفاض فى الإنتاج المحلى فى الاتحاد الأوروبى سيؤدى إلى زيادة حصة الواردات إلى 86% عام 2025.
وسينمو الطلب على الغاز الطبيعى فى العالم فى السيناريو الأساسى للوكالة المذكورة بحلول عام 2040 بنسبة 45% مقارنة بعام 2017، أى إلى 5.399 تريليون متر مكعب، حيث سيكون النمو الرئيسى فى الصين وبلدان الشرق الأوسط. 
وبحسب محللى الوكالة، فإن الطلب فى الصين سوف يتضاعف بثلاث مرات، ليصل إلى 710 مليارات متر مكعب، وسيزداد فى بلدان الشرق الأوسط بنسبة 60%، ليصل إلى 794 مليار متر مكعب، وفى الهند سيتضاعف الطلب بثلاث مرات، ليصل إلى 171 مليار متر مكعب، وكذلك سيزداد بمقدار 1.7 مرة في جنوب شرق آسيا، ليصل إلى 170 مليار متر مكعب.


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