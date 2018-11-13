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"الوطنية للانتخابات" تشارك فى الملتقى الثانى للإدارات الانتخابية بالدول العربية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:13 م
"الوطنية للانتخابات" تشارك فى الملتقى الثانى للإدارات الانتخابية بالدول العربية جانب من الملتقى
كتب إبراهيم قاسم
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اقترح المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد ملتقى الإدارات الانتخابية فى الدول العربية، بشكل دورى، حتى يحقق مزيد من التعاون والتكامل وتبادل الخبرات فيما بين الهيئات الانتخابيه بالدول العربيه

وصرح المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اقتراح رئيس الهيئة، جاء  جاء خلال كلمته، أمام ممثلى هيئات الانتخابات بالدول العربية، فى الملتقى الثانى للإدارات الانتخابية بالدول العربية، بحضور المستشار محمود عبد الحميد، عضو مجلس الإدارة والمستشار علاء فؤاد،  المدير التنفيذى، واللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذى ، الذى من المقرر أن يعرض فى اليوم  الثانى للملتقى  تجربة مصر فى كيفيه تسجيل الناخبين فى ظل تولى الهيئة الوطنية لهذا الأمر بكافة جوانبه .


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عرض تجربة الهيئة الوطنية للانتخابات أمام "ملتقى الإدارات الانتخابية العربية"

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الانتخابات

حلمى الشريف

المستشار لاشين ابراهيم

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