المصرية للجملة: إقبال كبير على شراء الدواجن وطرح 30 طنا يوميا بالوجه القبلى

أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء منتجات الدواجن المجمدة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى، ﻭأنه يتم طرح كميات تتراوح من 30 إلى 35 طنا يوميا بجانب طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على استمرار طرح المنتجات بمنافذالمجمعات الاستهلاكية أولا بأول.

وأضاف الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم أيضا طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، فى إطار مبادرة "خضار بلدنا" لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مبادرة "خضار بلدنا" التى أطلقتها الوزارة لتوفير الخضراوات والفاكهة ما زالت مستمرة، وأنها ساهمت بشكل كبير فى توفير المنتجات وتراجع الأسعار فى الأسواق، وذلك بالتوازى مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومصادرة المنتجات لدى أى شخص يحاول احتكارها، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية تشن حملات مستمرة بالمحافظات، ومن يثبت تلاعبه فى المنتجات يتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.