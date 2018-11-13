المتحدث باسم جيش الاحتلال يظهر على الجزيرة القطرية تزامنا مع قصف غزة

كتب محمد رضا

فى الوقت الذى تقصف فيه الآليات العسكرية الإسرائيلية قطاع غزة، ويسقط الشهداء من المدنيين بينهم أطفال، استضافت قناة الجزيرة القطرية المتحدث الرسمى لجيش الإحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، للتعليق على قصف القوات الإسرائيلية للأراضى الفلسطينية.



افيخاى ادرعى

وأعلن المتحدث الرسمى لجيش الإحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، عن ظهوره على قناة الجزيرة القطرية بالتزامن مع القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، حيث قال "بعد قليل سأكون ضيف الجزيزة للحديث عن تطورات الوضع فى قطاع غزة".

ويذكر أنه فى تطور سريع للتصعيد فى قطاع غزة بين جيش الإحتلال الإسرائيلى وعناصر المقاومة، ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء الإثنين، أن طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت القطاع عبر عدة غارات جوية، وردت المقاومة الفلسطينية بأكثر من 100 قذيفة صاروخية سقطت خلال 40 دقيقة على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وذكر الإعلام العبرى، أن 12 مصابا إسرائيليا سقطوا جراء القذائف الصاروخية اثنين منهم حالتهم خطيرة، وذلك عقب سقوط قذيفة بالقرب من حافلة ببلدة فى جنوب إسرائيل، فيما أصيب آخرين بعد سقوط قذيفة فى مستوطنة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بعد وقت قصير من سقوط القذيفة انطلق وابل من القذائف تجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة فى قطاع غزة، وسجل سقوط 200 قذيفة خلال أربعين دقيقة، ونجحت منظومة القبة الحديدية بالتصدى لمجموعة من القذائف، وأفادت انباء عن ان احد القذائف تسببت باضرار لاحد المنازل بمستوطنة نتيفوت فى جنوب إسرائيل.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الطيران الحربى الإسرائيلى قام بمهاجمة مواقع فى القطاع ردا على وابل الصواريخ الذى أطلق من القطاع، وقامت الدبابات الإسرائيلية باستهداف مواقع مراقبة شمال قطاع غزة.