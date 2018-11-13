المؤبد لعاملين وسائق لحيازتهم أسلحة نارية وسرقة مواطنين بالإكراه فى العياط

كتب ـ أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد سامي جابر وعضوية المستشارين أمجد إمام علي ووائل مصطفى كامل، بالسجن المؤبد على كل من، "محمد.س" 34 سنة سائق و"كرم.ز" 31 سنة عامل و"أحمد.ف"33 سنة عامل؛ لاتهامهم بسرقة المجنى عليهما "أحمد محمود عيسى وسعد عبد الرؤوف" بالإكراه، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة، بالعياط.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قاد دراجة بخارية استقلها معه المتهمون الثانى والثالث وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، واستوقفوا المجنى عليهما بالطريق العام واشهروا فى وجههم الأسلحة النارية، وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لتخويفهم، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه الأول، واستوليا على أموال المجنى عليهما وفروا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات فور اكتمال أدلة الثبوت فى القضية وورود التقارير المعملية والجنائية.