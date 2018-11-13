القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا فى القنطرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، من القبض على عاطل بحوزته سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، و2 طلقة من ذات العيار بدائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر، رئيس مباحث مركز القنطرة غرب، ومعاونيه بالقبض على المتهم "ن.ن.ع" 46 عام عاطل، ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش "و2 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.