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القبض على المتهمين بسرقة نصف مليون جنية من سائق سوبر ماركت بمدينة نصر

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:17 م
القبض على المتهمين بسرقة نصف مليون جنية من سائق سوبر ماركت بمدينة نصر المتهمين عقب القبض عليهم
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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 نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن القاهرة والقليوبية ،   بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ،  فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة أكثر من نصف مليون جنيه من سائق بسوبر ماركت بالإكراه .

تفاصيل الواقعة بدأت أثنا تفقد قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، الحالة الأمنية بشارع عباس العقاد دائرة القسم، حيث تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر، تم التقابل مع "رمضان.س.م" 61 سنة، سائق بإحدى المحال التجارية، ومقيم بدائرة القسم، قائد السيارة رقم  أ ط ج 6721 "ملك الشركة محل عمله"، مصاب بكدمة بالقدم اليمنى، وقرر بأنه عقب قيامه بتحصيل مبلغ مالى قدره 522,489 ألف جنيه من سلسلة المحلات عمله ، تمهيداً لتوريدها لأحد البنوك، وفور وصوله لمحل الواقعة، فوجئ بثلاثة أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية يستقلون سيارة لم يتمكن من تحديد ماركتها أو إلتقاط أرقامها ، ترجل منها شخصان، وإستوليا منه على المبلغ المالى المشار إليه كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض، فإستغاث بالمارة إلا أنهم تمكنوا من الهرب. 

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب الجناه ومطاردتهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم، ويدعى محمد.ع.أ 27 سنه عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية  مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليه أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الهاربان كلاً من ، محمد.أ.ح 24 سنه  حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وائل.م.إ 32 سنه مقيم بمدينة العبور بالقليوبية ، موظف سابق بسلسلة المحلات عمل المجنى عليه  وتم فصله منذ عام 2015م .

وأقر بأنه نظراً لسابقة عمل المتهم الثالث " وائل "  بسلسلة المحلات عمل المجنى عليه، وعلمه بطبيعة عمله، فخططوا لإرتكاب الواقعة، وتتبعوا خط سيره، وتمكنوا من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه والهاربان بإرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تم إستهداف المتهمان الهاربان بمأموريتان، أسفرت الأولى عن ضبط  محمد.أ.ح ، وبصحبته  كريم.ر.م  26 سنه عاطل، ومقيم بالإسماعيلية سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص بمحل إختبائهما بإحدى الشقق بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبحوزته السيارة رقم د ج و 942 ملكةالمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهة الثانى بالمعلومات والتحريات وإعتراف المتهم الأول وأقر بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم المضبوط بصحبته والمتهم الهارب، بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة  كريم.ر.م بأقوال سالف الذكر ،  كما تمكنت المأمورية الأخرى من ضبط   "وائل.م.إ  " بالمنطقة محل سكنه بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أقر بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

الله عليكم يا شرطة بلدى الجدعان

اسجل تحياتى واعجابى ودعواتى الى الله ان يحفظ شرطة مصر الابطال .

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