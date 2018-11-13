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"القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" ترفع اسم طه حسين من على إحدى محطاتها

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:18 م
"القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى" ترفع اسم طه حسين من على إحدى محطاتها محطة الصرف الصحى بمنطقة الزمالك التى تحمل أسم طه حسين
كتب أيمن رمضان
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قال اللواء حسن عبد الغنى، المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة وجه برفع اسم عميد الأدب العربى طه حسين من على محطة الصرف الصحى بمنطقة الزمالك، وتابع: "فور علمه أصدر قرارات برفع اللافتة احتراماً لوجهات النظر حتى وإن كانت التسمية بسبب المكان".

 

وأضاف "عبد الغنى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن اللافتة ترفع الآن، مشدداً على أن التسمية وإن كانت بسبب المكان لا تحمل أى إساءة للأديب الكبير طه حسين.


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اخبار مصر

وائل الابراشى

محطات الصرف

الصرف الصحى

طه حسين




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