الفصائل الفلسطينية تؤكد وقف إطلاق الصواريخ لإنجاح الوساطة المصرية

أكدت مصادر فلسطينية التوصل لاتفاق بين فصائل المقاومة فى قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لإنجاح جهود الوساطة المصرية ووقف التصعيد العسكرى.
وقالت المصادر بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية إن الفصائل ستوقف إطلاق الصواريخ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غزة، موضحة أن وقف إطلاق الصواريخ سيكون مرهونا بتصرف الاحتلال الإسرائيلى فى الميدان.
وأوضحت المصادر الفلسطينية أن التزامها بوقف التصعيد العسكرى فى غزة مرهون بوقف جيش الاحتلال الإسرائيلى لغاراته على قطاع غزة.
إضافة تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اخوان بني صهيون اعداء فلسطين
يجب تسليم السلطة في قطاع غزة فورا الي الرئيس محمود عباس اذا كنتم فعلا فلسطنين وطنين
اذا كانت هذه الفصائل فلسطنيين وطنيين يجب عليهم تقديم مصلحة الشعب الفلسطيني علي اهوائهم الشيطانية الشخصية .. و علي راس هذه الفصائل عصابة حماس فرع اخوان بني صهيون المرتزقة الذي اتخذو الاسلام ستار و ادات لمبررات خنازير الكيان الصهيوني يجب تسليم السلطة و السلاح في قطاع غزة للسلطة الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد