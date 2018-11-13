الفصائل الفلسطينية تؤكد وقف إطلاق الصواريخ لإنجاح الوساطة المصرية

كتب : أحمد جمعة

أكدت مصادر فلسطينية التوصل لاتفاق بين فصائل المقاومة فى قطاع غزة لوقف إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لإنجاح جهود الوساطة المصرية ووقف التصعيد العسكرى.

وقالت المصادر بحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية إن الفصائل ستوقف إطلاق الصواريخ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غزة، موضحة أن وقف إطلاق الصواريخ سيكون مرهونا بتصرف الاحتلال الإسرائيلى فى الميدان.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن التزامها بوقف التصعيد العسكرى فى غزة مرهون بوقف جيش الاحتلال الإسرائيلى لغاراته على قطاع غزة.