الفريق محمد فريد يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى

كتب زكى القاضى

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد مشروع مراكز القيادة " بدوى 35 " الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى والذى يستمر عدة أيام.

تشمل مراحل المشروع إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية نهارًا وليلًا فى التوقيتات المحددة طبقًا للتخطيط المسبق، وتضمنت المرحلة الأولى رفع درجات الاستعداد القتالى لوحدات التشكيل المنفذ للمشروع، وعرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بما يضمن تنفيذ المهام بكل دقة وذلك بفرض سيناريوهات متوقعه مع إضافة بعض المتغيرات.

وناقش الفريق محمد فريد عدد من القادة فى كيفية اتخاذ القرار المناسب فى مرحلة التخطيط والتحضير للمعركة وكيفية اتخاذ القرار السليم حال حدوث متغيرات أثناء تنفيذ المهام والتى تتطلب قرارات سريعة وحاسمة من القادة على كافة المستويات.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على اصطفاف العناصر المشاركة فى المشروع للتأكد من جاهزيتها واستعدادها القتالى قبل بدء تنفيذ مراحل المشروع.

ونقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى مشيدًا بدورهم البطولى خلال مراحل العملية الشاملة " سيناء 2018 " بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والنجاحات المتتالية فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وإستعادة الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية فى مدن شمال ووسط سيناء لتنفيذ مخططات التنمية بشبه جزيرة سيناء.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز لرجال الجيش الثانى الميدانى وما يتمتعون به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

حضر مراحل المشروع عددا من قادة القوات المسلحة.



