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العراق: القبض على خلية إرهابية متخصصة فى المواد المتفجرة بالرمادى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:00 ص
العراق: القبض على خلية إرهابية متخصصة فى المواد المتفجرة بالرمادى قوات الجيش العراقى أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أكبر خلية إرهابية متخصصة فى تصنيع وتفخيخ المتفجرات ضد قوات الأمن العراقية والمدنيين فى منطقة الرمادى.

وذكرت الاستخبارات العسكرية - فى بيان، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات "لواء المشاة 38" بعملية نوعية استباقية تمكنت من الإطاحة بأكبر خلية لتصنيع وتفخيخ المواد المتفجرة تدعى خلية (أبى عبد الله الأنصاري)، وإلقاء القبض على جميع الإرهابيين فيها، والبالغ عددهم 6 عناصر من المتخصصين بهذا المجال، بعد أن تم استدراجهم لكمائن نصبت لهم فى منطقتى القرية العصرية و الزنكورة بالرمادي.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.


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العراق

الرمادى

داعش

خلية إرهابية




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