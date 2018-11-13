العثور على موقع آثرى من العصر البرونزى شمال شرقى الصين

بكين (أ ش أ)

اكتشف فريق بحثى من معهد بحوث مقاطعة جيلين للثقافة والتاريخ أطلال موقع من العصر البرونزى فى مقاطعة "جيلين" شمال شرقى الصين.

وقال الباحث تشانج فو يو ضمن فريق الباحثين - فى تصريحات اليوم - إن الموقع تم العثور عليه فوق تل بالقرب من قرية "فنغهوانغديان" فى "دونهوا" بالمقاطعة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن العثور على فأس ورأس سهم نصف مكتمل وشظية من الجاليت، مصنوعة من الحجر، من 4 كهوف حجرية فى الموقع.

وأضاف تشانغ أن الفأس الحجرى يبلغ طوله 43 سنتيمترا ويزن 3ر5 كيلوجرام وهو أحد أكبر الفؤوس الحجرية التى تم اكتشافها فى الصين، وأشار إلى أن الموقع ربما ينتمى إلى مجموعة عرقية قديمة من شمال شرقى الصين، وأن النتائج ستكون ذات قيمة بحثية كبيرة.