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الصين ترفض الشائعات حول احتجاز المسلمين فى شينجيانج

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:53 م
الصين ترفض الشائعات حول احتجاز المسلمين فى شينجيانج وزير الخارجية الصينى وانج يى
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دعا وزير الخارجية الصينى وانج يى الثلاثاء الأسرة الدولية إلى تصديق الرواية الرسمية وليس "الشائعات" حول احتجاز مسلمين فى الصين، لكنه دافع عن اجراءات "وقائية" تتخذها بكين لمكافحة التطرف.

وكشفت تقديرات نقلتها مجموعة خبراء فى الأمم المتحدة أن عددا يصل إلى مليون شخص من الأويجور ومجموعات إتنية صينية أخرى ناطقة باللغة التركية، محتجزون داخل مراكز فى منطقة شينجيانج بشمال غرب الصين.

وقال وانج يى فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس "من الأفضل عدم تصديق الشائعات لأن حكومة شينجيانج هى أفصل من يعرف الوضع فى شينجيانج، وليس أشخاص أو منظمات أخرى".

وتقول بكين إن هذه المنشآت "مركز تربوية" تهدف إلى إعادة تأهيل الأفراد المتطرفين ومنع التطرف.

 

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