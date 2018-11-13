الصحة: توفير جميع أشكال الأنسولين بالسوق المحلى بحلول 2019

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه بحلول عام 2019 سيتوفر فى السوق المصرى جميع أشكال الأنسولين للمرضى .

وقالت الدكتورة الفت غرابالدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن توفير أشكال الأنسوولين المختلفة للمرضى متمثل فى الخرطوشة والقلم والفيال، مضيفة أن التصنيع يتم وفق أعلى معايير الجودة العالمية .

وأضافت الدكتورة ألفت غراب، أن الدولة تسخر إمكاناتها لتوفير نواقص الدواء وفق توجيهات الرئيس السيسى والوزيرة هالة زايد، وتابعت : الفترة المقبلة سيكون هناك طفرة فى توفير أصناف جديدة بالسوق المحلى .