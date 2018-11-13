الصحة الجزائرية: 23 ألف حالة إصابة بالحصبة و16 حالة وفاة خلال 2018

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أعلن الدكتور جمال فورار مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان الجزائرية وإصلاح المستشفيات عن وجود 23 ألف حالة إصابة بالحصبة بين الأطفال فى الجزائر و16 حالة وفاة بسبب نفس المرض خلال العام الجارى 2018 .

ودعا فورار فى تصريحات له اليوم إلى ضرورة تليقح الأطفال ضد الحصبة لأنه أحسن وسيلة للوقاية من هذا الوباء، وقال يجب عدم انتظار ظهور حالات جديدة للقيام بالتلقيح مع احترام مواعيد تطعيمات الأطفال.



وأكد أنه لا يوجد حتى الآن دواء ضد الحصبة باستثناء اللقاح الذى وصفه بالوقائى الوحيد ضد هذا الوباء المعدى والمميت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أوفدت فرقا طبية للولايات التى ظهر بها الوباء خاصة ولايتى مستغانم (غرب) وباتنة (شمال شرق) للتحقيق فى الوضع.



وقال "ما دام هناك اطفال غير ملقحين فإنهم معرضون إلى الإصابة بهذا المرض"، متوقعا تسجل حالات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة بعدة مناطق جزائرية من الوطن.