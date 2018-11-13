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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:16 م
خالد صلاح
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السلطات اليونانية تفحص طردا مشبوها خارج منزل قاض بارز فى أثينا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:16 م
السلطات اليونانية تفحص طردا مشبوها خارج منزل قاض بارز فى أثينا الشرطة اليونانية ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
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فحصت السلطات اليونانية طردا مشبوها تم العثور عليه خارج منزل قاض بارز فى العاصمة أثينا، وذلك عقب تلقيها مكالمة تحذيرية تفيد بزرع قنبلة هناك.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يقع أى انفجار، كما قامت الشرطة بتطويق المنطقة أثناء قيام خبراء المفرقعات بفحص الطرد الذى تم نقله بعد ذلك، مشيرة إلى أن إحدى الصحف تلقت مكالمة هاتفية من مجهول تحذر من احتمال انفجار قنبلة خارج منزل القاض بالمحكمة العليا إيسيدوروس دوياكوس.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الحادث حمل بصمات هجمات مماثلة لجماعات متشددة يسارية تستهدف رموز السلطة، إلا أنها نادرا ما تتسبب فى وقوع إصابات.

 


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