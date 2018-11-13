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السجن 5 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية لسيارة وبيعها لشخص بالحوامدية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:24 م
السجن 5 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية لسيارة وبيعها لشخص بالحوامدية محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد سامي جابر وعضوية المستشارين أمجد إمام علي ووائل مصطفى كامل، بالسجن 5 سنوات، على عاطل متهم بتزوير محررات رسمية، وذلك فى القضية المقيدة برقم 2772 سنة 2007 كلى جنوب الجيزة.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت تزوير المتهم "أشرف.ع" محررين رسميين هما (تصريح تسير مؤقت لسيارة، توكيل رسمى عام فى السيارات رقم 3035 سنة 2003 توثيق حلوان)، وذلك لبيعها لأحد الأشخاص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع أحد الأشخاص على انشاء المحررات سالفة الذكر على غرار المحررات الرسمية، التى تصدرها الجهات المرورية، وختمها بختم الجمهورية المنسوب صدوره لجهتين مختلفتين هما "وحدة مرور الحوامدية، ومأمورية الشهر العقارى بحلوان".


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