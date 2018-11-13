السجن المشدد 10 سنوات لطالب قتل سائق "توك توك" لسرقته بالحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام محمد سامي جابر وعضوية المستشارين أمجد إمام علي ووائل مصطفى كامل، بالسجن المشدد عشر سنوات على "أحمد.ع.ع" 20 سنة طالب؛ لاتهامه بقتل المجنى عليه محمد خالد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

وجاء بأمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أن المتهم شارك مع اثنين آخرين- سبق صدور أحكام جنائية ضدهم-، فى إشهار الأسلحة البيضاء فى وجه المجنى عليه مهددينه بها قاصدين سرقة المركبة "توك توك" قيادته، وما أن حالت مقاومته دون السيطرة عليه وإخضاعه وأوجست فى نفوسهم خيفة افتضاح أمرهم، وضبطهم حتى عاجله المتهم بطعنة من الخلف استقرت فى الجانب الأيسر من ظهره.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثانى سدد طعنتين فى صدر وبطن المجنى عليه من أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته حال تواجد كل من المتهمين فى مسرح الجريمة، وفور مصرع المجنى عليه سرقوا مبلغ مالى كان بحوزته والمملوك للمجنى عليه محمد خالد.