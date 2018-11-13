الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الكويتى يبحثان موضوعات ذات اهتمام مشترك

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بمقر إقامة الرئيس الفلسطينى، بقصر بيان، بحضور رئيس بعثة الشرف المرافقة، المستشار بالديوان الأميرى الكويتى على فهد الراشد- مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد وصل الليلة الماضية، والوفد المرافق له إلى الكويت، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.
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