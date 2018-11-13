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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:50 م
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الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الكويتى يبحثان موضوعات ذات اهتمام مشترك

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:02 م
الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الكويتى يبحثان موضوعات ذات اهتمام مشترك الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الكويت (أ ش أ)
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بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بمقر إقامة الرئيس الفلسطينى، بقصر بيان، بحضور رئيس بعثة الشرف المرافقة، المستشار بالديوان الأميرى الكويتى على فهد الراشد- مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد وصل الليلة الماضية، والوفد المرافق له إلى الكويت، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.

 


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الكويت

رئيس الوزراء الكويتى

زياره محمود عباس للكويت




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