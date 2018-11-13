الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الكويتى يبحثان موضوعات ذات اهتمام مشترك

الكويت (أ ش أ)

بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بمقر إقامة الرئيس الفلسطينى، بقصر بيان، بحضور رئيس بعثة الشرف المرافقة، المستشار بالديوان الأميرى الكويتى على فهد الراشد- مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد وصل الليلة الماضية، والوفد المرافق له إلى الكويت، فى زيارة رسمية تستغرق يومين.