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الداخلية: "لو نطول هنعمل صندوق لكل مواطن ببيته عشان يصوت بالانتخابات"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:59 م
الداخلية: "لو نطول هنعمل صندوق لكل مواطن ببيته عشان يصوت بالانتخابات" لجنة الاقتراحات و الشكاوى - ارشيفية
كتب محمود حسين
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رفضت وزارة الداخلية الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء وحدة مقر انتخابي داخل الوحدة الصحية (نجع الشيخ على – قرية سفلاق – مركز ساقلتة) – محافظة سوهاج، وذلك اثناء مناقشة الاقتراح باجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي اليوم الثلاثاء.
 
 

وقال اللواء أحمد الحسينى، مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، إنه لإنشاء مقر انتخابى لابد أن تتوافر اشتراطات من الناحية الأمنية والإنشائية، والمسافة الزمنية بين المنطقة والمركز، وهناك شروط بخصوص عدد الناخبين 2000 ناخب على الأقل فى اللجنة، مشيرا إلى أن قرية سفلاق فيها 5 مراكز انتخابية، ومن لهم حق الانتخاب فى نجع الشيخ على نحو 600 ناخب، وهو عدد غير كافى، والمسافة بينها وبين المركز صغيرة جدا،

 

ورد النائب زكريا حسان، أن هذا الرقم غير دقيق، طالبا مراجعة هذه البيانات ودراستها مرة أخرى، والبيانات التى تكون صحيحة يتم السير على أساسها.

 

وعقب مساعد وزير الداخلية، قائلا: "لو نطول نعمل صندوق انتخابى لكل مواطن فى بيته هنعملها والله عشان نيسر على الناخبين وينزلوا يدلوا بصوتهم، وفى الانتخابات الأخيرة كنا بنبعت عربيات للناس عشان ينزلوا يدلوا بأصواتهم ونسهل ليهم خاصة كبار السن والمرضى، وهذه البيانات دقيقة ومسجلة، وممكن نعيد دراسة الأمر مرة أخرى قبل أقرب انتخابات".

 

وفى النهاية تم الاتفاق بين النائب زكريا حسان ومساعد وزير الداخلية على أن يتم ضم أصوات نجع الشيخ على للجنة مستشفى الحميات بسفلاق، ووافقت اللجنة على الاقتراح فى ضوء ما تم الاتفاق عليه.

 

والاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد، بشأن إنشاء وضع صندوق انتخابات بعزبة البصير وتوابعها مجلس قروى شوشة مركز سمالوط – محافظة المنيا،

 

وقال اللواء أحمد الحسينى، مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات، إن هذا الطلب قدم من قبل وتم رفضه لعدم توافر الاشتراطات نظرا لقلة عدد الناخبين عن العدد المطلوب وصغر المسافة بينها وبين المركز، ووعد بدراسة الطلب مرة أخرى،

 

فيما أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، أن عدد الناخبين كبير ويتوافق مع الاشتراطات والمسافة بين العزبة والمركز كبيرة جدا، وانتهت اللجنة لتأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.

 

 وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم شرطة ثانى حلوان أو تسميته قسم شرطة حلوان البلد – محافظة القاهرة، بناء على طلب ممثل وزارة الداخلية العقيد عمرو جمال، لمزيد من الدراسة.


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