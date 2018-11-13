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الخميس المقبل أولى رحلات عمرة المولد النبوى بعد توقف ثلاث سنوات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:28 ص
الخميس المقبل أولى رحلات عمرة المولد النبوى بعد توقف ثلاث سنوات مواطنين يؤدون العمرة ارشيفية
كتبت آمال رسلان
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تنطلق الخميس المقبل أولى وفود المعتمرين للعام الهجرى 1440، وسط إقبال متواضع للموسم الذى بدأ مبكرا هذا العام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أنه بنهاية شهر نوفمبر الجارى ستصل معدلات التدفق إلى طبيعتها.

وأوضح، أن أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، وهذه بداية مبكرة لموسم العمرة، حيث  تعود رحلات المولد النبوى من جديد لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مشددا على أن المهم كان اتخاذ قرار البدء، والسوق بدأ فى الانتظام والشركات تعد نفسها لموسم طويل، وأيضا المواطنين الراغبين فى أداء موسم المولد النبوى.

وسيتم تسيير مايقرب من 15 رحلة على مدار الموسم، تبدأ برحلة المولد النبوى وتنتهى برحلة رمضان، وتم توزيع 500 ألف تأشيرة على الموسم، حيث سيتم تسيير 200 ألف تأشيرة عمرة خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى يوم 21 يناير المقبل (موسم عمرة المولد النبوي)، فى حين يتم تسيير 200 ألف تأشيرة آخرى فى الفترة من 21 يناير حتى نهاية شهر شعبان، على أن يستأثر شهر رمضان وحده بـ100 ألف تأشيرة عمرة.

 وتتراوح أيام الإقامة فى المملكة العربية السعودية من 8 إلى 12 يوما بأقصى تقدير وفقا لبرامج الشركات السياحية، فى حين تتراوح أسعار العمرة المستوى الاقتصادى من 10 إلى 13 ألف جنيه مصرى، والمستوى الـ5 نجوم يبدأ من 40 وحتى 45 ألف للحجز فى غرفة مزدوجة، أما متوسط سعر تذاكر الطيران فيتراوح من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه، القاهرة جده للمستوى الاقتصادى.

 


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المولد النبوى

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