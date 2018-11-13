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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
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الخارجية الألمانية تدين استهداف المدنيين فى قطاع غزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:40 م
الخارجية الألمانية تدين استهداف المدنيين فى قطاع غزة ميركل
برلين (أ ش أ)
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أدانت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار إطلاق المئات من الصواريخ وقذائف هاون ضد المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت أديبار- فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك أى مبرر لهذا العنف ضد المدنيين الأبرياء، موضحة أن جهود الوساطة التى قامت بها مصر والأمم المتحدة فى الأسبوعين الماضيين أدت إلى الهدوء والذى يهدد الآن بالتراجع.

وشددت على ضرورة سماع الأصوات الداعية إلى السلام والحوار ومواصلة جهود تهدئة الوضع بشكل أكثر قوة، مشيدة بجهود مصر والأمم المتحدة وغيرهم من أجل تهدئة الأوضاع وضبط النفس ووقف العنف.

 


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