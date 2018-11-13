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الحكومة تعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:19 م
الحكومة تعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتصرف فى قطعة أرض بمساحة 68 فدانًا بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية بنظام التأجير لمدة 25 عامًا لصالح جمعية مصر الخير لإقامة مشروع تسمين ماشية بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.

 

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7/11/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد من المشروعات فى مجالى الإسكان والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.


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