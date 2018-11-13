video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكرى فى غزة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:05 م
الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكرى فى غزة رامى الحمد لله
أ ف ب
إضافة تعليق

استنكرت الحكومة الفلسطينية التى يرأسها رامى الحمد الله الثلاثاء "التصعيد العسكرى الإسرائيلى الخطير ضد قطاع غزة"، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.

وقالت الحكومة فى بيان أصدرته عقب جلستها الاسبوعية فى رام الله فى الضفة الغربية، إن "ما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى والإنسانى وقرارات الشرعية الدولية".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثانى على التوالى، فيما تواصل حركة حماس اطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات المحاذية للقطاع. واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن "استهداف قطاع غزة المحاصر عسكريا بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تطالب بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

إسرائيل تواصل عدوانها على غزة لليوم الثانى.. مصر تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد العسكرى بالقطاع.. جيش الاحتلال يقصف 150 هدفا ويستهدف مبان سكنية.. والصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 وإصابة 25 آخرين

الخارجية الألمانية تدين استهداف المدنيين فى قطاع غزة

رامى الحمد لله

فلسطين

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة