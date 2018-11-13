الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكرى فى غزة

أ ف ب

استنكرت الحكومة الفلسطينية التى يرأسها رامى الحمد الله الثلاثاء "التصعيد العسكرى الإسرائيلى الخطير ضد قطاع غزة"، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.

وقالت الحكومة فى بيان أصدرته عقب جلستها الاسبوعية فى رام الله فى الضفة الغربية، إن "ما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى والإنسانى وقرارات الشرعية الدولية".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثانى على التوالى، فيما تواصل حركة حماس اطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات المحاذية للقطاع. واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن "استهداف قطاع غزة المحاصر عسكريا بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف".