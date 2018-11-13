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الحكومة الإيطالية: نتائج قمة باليرمو تفوق التوقعات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:37 م
الحكومة الإيطالية: نتائج قمة باليرمو تفوق التوقعات رئيس وزراء إيطاليا
روما (أ ش أ)
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أكدت مصادر من الحكومة الإيطالية أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم الثلاثاء، بشأن ليبيا يتجاوز التوقعات.

جاء ذلك عقب اختتام القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى والتى عقدت فى باليرمو.

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية عن المصادر قولها: إن الأمر يتعلق باتفاق قوى وملزم للغاية ويمثل خطوة كبيرة.

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى- فى تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- تحت عنوان "لأجل ليبيا مع ليبيا"، أن إيطاليا تجمع اللاعبين الرئيسيين فى منطقة المتوسط وتعيد إطلاق الحوار لأجل ليبيا.

 


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