video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحريرى: حزب الله يتحمل مسئولية تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:20 م
الحريرى: حزب الله يتحمل مسئولية تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريرى
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريرى اليوم الثلاثاء إن عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة واجهت عقبة كبرى وألقى باللائمة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ويضغط حزب الله، وهو جماعة تمتلك ترسانة أسلحة كبيرة لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذى يرفضه الحريرى.

وقال الحريرى "الحكومة حاجة وطنية وأمنية واجتماعية ولا يوجد أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول وهذه المهمة لدي ولدى فخامة الرئيس‭‭ ‬‬ميشال عون. أنا عملت كل ما بوسعي وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز المصالحة الروسى: عودة السوريين من لبنان والأردن تسير بوتيرة ثابتة

رئيس وزراء لبنان السابق: الحريرى لم يقصر فى تقديم التسهيلات لتشكيل الحكومة

إدانات عربية للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

لبنان

سعد الحريرى

تشكيل الحكومة اللبنانية

حزب الله

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة