الحريرى: حزب الله يتحمل مسئولية تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية

رويترز

قال رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريرى اليوم الثلاثاء إن عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة واجهت عقبة كبرى وألقى باللائمة على جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ويضغط حزب الله، وهو جماعة تمتلك ترسانة أسلحة كبيرة لتعيين وزير من حلفائه السنة وهو الأمر الذى يرفضه الحريرى.

وقال الحريرى "الحكومة حاجة وطنية وأمنية واجتماعية ولا يوجد أسهل من تأليفها إذا عدنا للأصول وهذه المهمة لدي ولدى فخامة الرئيس‭‭ ‬‬ميشال عون. أنا عملت كل ما بوسعي وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".