الجيش اليمنى: مقتل وأسر قيادات حوثية فى دمت بمحافظة الضالع جنوبى البلاد

صنعاء (أ ش أ)

سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثى الانقلابية، وأسر 10 آخرين، بينهم قيادات ميدانية فى مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمنى بجبهة دمت آخر معاقل تواجد الحوثيين فى محافظة الضالع جنوب البلاد.

وأكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - وفقًا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء أمس الاثنين، أن مواجهات عنيفة اندلعت فى جبهة دمت إثر محاولة ميليشيات الحوثى الانقلابية اقتحام قرية الحقب والجبال المطلة على مدينة دمت من الجهة الغربية، مؤكدًا سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، ولا تزال الجثث متناثرة بالأطراف الشمالية لقرية الحقب، وأطراف قرية خاب، المدخل الغربى لمدينة دمت.

وأضاف المركز الإعلامى اليمنى أن "10 من عناصر الميليشيات وقعوا فى الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش فى حيد كنة بذات المنطقة".

فى السياق نفسه، أفادت مصادر عسكرية بأن قائد ميليشيات الحوثى فى جبهة دمت هشام الغربانى قد لقى مصرعه مع عدد من مسلحى الميليشيات فى معارك اليوم بمديرية دمت شمال الضالع، كما تم أسر القيادى الحوثى العقيد عبد الواحد عبد الله وعددا آخر من الميليشيات.

وتخوض قوات الجيش اليمنى بإسناد من التحالف منذ أيام مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثى فى مديرية دمت، ونجحت فى تحرير مواقع ومناطق واسعة منها.