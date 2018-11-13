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التموين: انتظام استقبال تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات بمكاتب التموين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:00 ص
التموين: انتظام استقبال تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات بمكاتب التموين على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث باسم الوزارة، انتظام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات، وذلك تيسيرا على المواطنين فى تقديم الخدمات.

 

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا رقم 30 لسنة 2018 بشأن قبول تظلمات المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين، اعتبارا من يوم السبت الماضى، حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات فى سهولة ويسر وبحث التظلمات لأصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشاكل.

 

وسوف يتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه، ويقوم بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة بِه متضمنة صورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة بالبطاقات وتقديمها إلى مكتب التموين وكذلك مدون بها رقم التليفون المحمول.

 

وأكد التوجيه الوزراى أنه يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل على ان يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، وبعدها يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة مكتب التموين أو على موقع دعم مصر وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تمت مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول، ويقوم مكتب التموين بأخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.


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