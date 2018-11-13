البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها على مدن المحافظة، طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية،

وأكدت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، احتمال سقوط أمطار متوسطة الغزارة على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة وقد تمتد الى شمال مدينة الغردقة إعتبارا من غدا الأربعاء.

وأصدر اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أى أحداث طارئة.

كما أصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، توجيهاته بتشكيل غرف عمليات بكل مدينة وفى كل القطاعات الحيوية مؤكدا على أهمية التواصل بين جميع الجهات ومركز عمليات المحافظة المتواجد 24 ساعة ، لتلقى أى بلاغات لتحقيق العمل بصورة متكاملة، ولن يسمح بالتهاون فى تنفيذ خطة الاستعدادات الموضوعة ومحاسبة أى مقصر ، محذرًا الجميع بالالتزام بالتعليمات التى يجب اتخاذها فى حالة حدوث الامطار.

كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد وتم التنبيه على قائدى المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على أرواحهم، كما استعدت مديرية الشئون الصحية، تحسبا لوقوع حوادث بتجهيز وحدات الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد الدائم بها.