الإندبندنت: عملاق الشيكولاتة كادبرى يدفع إنسان الغاب نحو الانقراض

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن شركة الشيكولاتة "كادبرى" متهمة بتدمير عشرات الآلاف من أراضى يقطنها حيوان "إنسان الغاب" المعروف باسم الأورانجوتان خلال عامين من أجل الحصول على زيت النخيل.

وأضافت الصحيفة أن المورّدين إلى شركة "مونديليز" العملاقة للأغذية دمروا 70000 هكتار منذ عام 2016 ، بحسب ما أفادت مؤسسة جرينبيس إنترناشيونال، الأمر الذى يدفع تلك الحيوانات نحو الانقراض.

وتشمل المناطق التي تم تجريفها 25000 هكتار في إندونيسيا وهي موطن لإنسان الغاب المهدد بالانقراض.

وأوضحت "الإندبندنت" أن شركة مونديليز، التي تعد واحدة من أكبر مشتري زيت النخيل في العالم، تستخدم هذا الزيت في العديد من منتجاتها الأكثر شعبية، بما في ذلك شوكولاتة كادبوري وأوريو وريتز.

واكتشف التحقيق الجديد، الذي اعتمد على خرائط إندونيسيا، أنه في الفترة بين عامي 2015 و2017، تمكن 22 من موردي زيت النخيل في الشركة من تطهير 70 ألف هكتار على الأقل من الغابات المطيرة - وهي مساحة أكبر من مدينة شيكاغو، حيث يوجد مقر مونديليز.