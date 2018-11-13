video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإمام الأكبر: الأزهر يعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:33 م
الإمام الأكبر: الأزهر يعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان
كتب لؤى على
إضافة تعليق
استقبل فضيلة  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، وفدا من الدارسين بكلية القادة والأركان، في إطار التعاون بين الأزهر ووزارة الدفاع.
 
ورحب فضيلة الإمام الأكبر بوفد الكلية في مشيخة الأزهر الشريف، معربًا عن ثقته الكبيرة في القوات المسلحة ورجالها البواسل، موضحًا أن الأزهر الشريف يعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة في محاربة التطرف والإرهاب.
 
وأضاف فضيلته أن الأزهر يكثف جهوده لمواجهة الأفكار المتطرفة عبر محاربة الفكر بالفكر وتحصين الشباب وحمايتهم من الوقوع فريسة لدعاة العنف والإرهاب، عبر مناهجه التي تم تطويرها واستحداث بعض المقررات، فضلا عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذى يقوم برصد وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى دور بيت العائلة المصرية في تمتين اللحمة الوطنية بين أبناء مصر.
 
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة لوجودهم في الأزهر الشريف، مقدرين الدور المهم الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر فى نشر قيم السلام العالمى، والدعوة للتعايش والحوار بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.
 
وبعد انتهاء الزيارة  توجه الوفد إلى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للتعرف على جهوده في مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، مشيدين بالدور الهام الذي يقوم به المرصد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفكيك الأفكار والشبهات التى تروجها الجماعات المتشددة.
 
جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (1)
جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (1)

جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (2)
جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (2)

جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (3)
جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (3)

جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (4)
جانب من لقاء شيخ الأزهر بوفد من الدارسين بكلية القادة والأركان (4)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شيخ الأزهر يستقبل سفراء أفغانستان واليمن بالقاهرة

شيخ الأزهر يقرر صرف مكافأة للعاملين 600 جنيه بمناسبة المولد النبوى

شيخ الأزهر يعزى البابا تواضروس هاتفيا فى ضحايا حادث المنيا الإرهابى

شيخ الازهر

الازهر الشريف

احمد الطيب




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة