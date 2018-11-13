"الإسكان" : طرح أراض بأماكن مميزة فى مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

كتب أحمد حسن

أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن طرح جديد لقطع أراضٍ بأماكن مميزة بمنطقة امتداد النرجس ، بمدينة القاهرة الجديدة ، ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج ،ومدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، موضحاً أن حجز هذه القطع سيكون متاحاً بالموقع الإلكترونى للمشروع (www.nuca.gov.eg)، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الثلاثاء 13/11/2018.

وقال المهندس خالد عباس ، تم فتح باب الحجز، وتحويل المقدمات، بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، من يوم الإثنين 5/11/2018، ولمدة أسبوعين تنتهى يوم الخميس 22/11/2018، مشيراً إلى أن المرحلة السادسة بدأت بطرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، فى موقع متميز جداً، بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة العين السخنة.

وأوضح عباس ، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، مشيراً إلى أن الطرح بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري ، مضيفا تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25 % محولة بالكامل من الخارج (يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة) والباقى على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أن طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حال سداد كامل المبلغ فى هذه المرحلة أو المراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.