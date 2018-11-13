video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال عام 2016/ 2017...

الإحصاء:1.7% زيادة فى الطاقة الكهربائية المولدة و12% انخفاض باستهلاك المنازل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:32 ص
الإحصاء:1.7% زيادة فى الطاقة الكهربائية المولدة و12% انخفاض باستهلاك المنازل محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أعلن جهاز الإحصاء، أن الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية، شهدت زيادة قدرها 1.7% خلال العام الماضى، مقارنة بالعام السابق له، إذ بلغت الكمية المولدة 189.6 مليـار كيلو وات. ساعة عام 2016/2017، مقابل 186.3 مليار كيلو وات. ساعة عام 2015/2016 .

وأضاف الجهاز فى بيانه اليوم الثلاثاء، حول الـنـشـرة الـسنوية لإحـصـاءات الكهرباء والطاقة لعام 2016/2017، أن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، بلغ  2057.8 كيلو وات.ساعة، مقابل 2067.9 كيلو وات. ساعة عام 2015/2016، بنسبة انخفاض 0.5%.                                                                                                                                                                     

فيما بلغــت كمــــية الطــاقــة الكهربائية الموزعــــة 151.6مليــار كيلو وات. ساعة عـــــام 2016/2017، مقابـل 156.3 مليار كيلو وات. ساعة عــــام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرهــا 3.0%.                                                                            

بلغ متوسط نصيب الفرد 1645.8 كيلو وات. ساعة من إجمالى الطاقة الكهربائية الموزعة عام 2016/2017، مقابل 1734.7 كيلو وات. ساعة عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

وبحسب البيان، بلغ استهلاك المنازل من الطاقة الكهربائية الموزعــــة 64.1 مليار كيلو وات. ساعة عام 2016/2017، مقابل 73.4 مليار كيلو وات. ساعة عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 12.6%.

كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى إنتاج الغـــاز الطبيعى، والذى بلغ 34.8 مليون طن عـــام 2016/2017، مقابـــل 31.3 مليون طن عــــام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرهــا 11.2%.

 فيما بلغ إنتاج الغاز الســائل (البوتاجاز) 1.3 مليون طن عـــام 2016/2017، مقابـــل 1.4 مليون طن عــــــام 2015/2016، بنسبة انخفاض 3.9%، أما كمية الغاز السائل (البوتاجاز) الموزع، فبلغت 4.3 مليـــون طـــن عام 2016/2017، وهى نفس الكمية عام 2015/2016.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الكهرباء يتحدث عن الاستدامة فى قطاع الطاقة المصرية ببيت السنارى

محافظ كفرالشيخ يفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى

الكهرباء تعلن تشغيل خط الربط مع السعودية بداية 2020 لتبادل 3 آلاف ميجا وات

الكهرباء المولدة

كمية الكهرباء المولدة

الكهرباء والطاقة

استهلاك المنازل من الكهرباء

جهاز الاحصاء

احصاءات الكهرباء

اخبار الاقتصاد المصرى




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة