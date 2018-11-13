الإحصاء:1.7% زيادة فى الطاقة الكهربائية المولدة و12% انخفاض باستهلاك المنازل

كتبت- هبة حسام

أعلن جهاز الإحصاء، أن الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية، شهدت زيادة قدرها 1.7% خلال العام الماضى، مقارنة بالعام السابق له، إذ بلغت الكمية المولدة 189.6 مليـار كيلو وات. ساعة عام 2016/2017، مقابل 186.3 مليار كيلو وات. ساعة عام 2015/2016 .

وأضاف الجهاز فى بيانه اليوم الثلاثاء، حول الـنـشـرة الـسنوية لإحـصـاءات الكهرباء والطاقة لعام 2016/2017، أن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، بلغ 2057.8 كيلو وات.ساعة، مقابل 2067.9 كيلو وات. ساعة عام 2015/2016، بنسبة انخفاض 0.5%.

فيما بلغــت كمــــية الطــاقــة الكهربائية الموزعــــة 151.6مليــار كيلو وات. ساعة عـــــام 2016/2017، مقابـل 156.3 مليار كيلو وات. ساعة عــــام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرهــا 3.0%.

بلغ متوسط نصيب الفرد 1645.8 كيلو وات. ساعة من إجمالى الطاقة الكهربائية الموزعة عام 2016/2017، مقابل 1734.7 كيلو وات. ساعة عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.

وبحسب البيان، بلغ استهلاك المنازل من الطاقة الكهربائية الموزعــــة 64.1 مليار كيلو وات. ساعة عام 2016/2017، مقابل 73.4 مليار كيلو وات. ساعة عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 12.6%.

كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى إنتاج الغـــاز الطبيعى، والذى بلغ 34.8 مليون طن عـــام 2016/2017، مقابـــل 31.3 مليون طن عــــام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرهــا 11.2%.

فيما بلغ إنتاج الغاز الســائل (البوتاجاز) 1.3 مليون طن عـــام 2016/2017، مقابـــل 1.4 مليون طن عــــــام 2015/2016، بنسبة انخفاض 3.9%، أما كمية الغاز السائل (البوتاجاز) الموزع، فبلغت 4.3 مليـــون طـــن عام 2016/2017، وهى نفس الكمية عام 2015/2016.