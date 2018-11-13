الأموال العامة تضبط مدير شركة عمالة وراء النصب على المواطنين بزعم توظيفهم

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على ""أحمد ح ع" 40 سنة، مدير شركة لإلحاق العمالة، بمنطقة جسر السويس، فى النزهة، لإدارته الشركة بدون ترخيص بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالشركة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 1000 استمارة بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الحصول على فرص العمل، وبمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل وخارج البلاد والجهات الحكومية مقابل مبلغ مالي يتحصل عليها من ضحاياه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.