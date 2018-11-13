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الأمن العام يضبط 529 قطعة سلاح و283 تاجر مخدرات و4 عصابات خلال 10 أيام

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:51 م
الأمن العام يضبط 529 قطعة سلاح و283 تاجر مخدرات و4 عصابات خلال 10 أيام المتهمين المضبوطين خلال الحمله
كتب: إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن ، حملات مكبرة على مستوى الجمهورية  ، استمرت لمدة 10 أيام ، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، و أسفرت فى يومها السابع عن ضبط 529 قطعة سلاح، 284 قضية مواد مخدرة.

ونجحت الحملات فى مجال الأسلحة النارية والبيضاء فى ضبط 211 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 181متهم ، رشاش ، 12 بندقية آلية ،42 بندقية خرطوش ،2 بندقية رصاص ،23 طبنجة ، 131فرد محلى الصنع ،433 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 20 خزينة طلقات نارية متنوعة، وفى مجال الأسلحة البيضاء تم ضبط  318  قطعة سلاح أبيض ،فى مجال قضايا المواد المخدرة .

كما تم ضبط 284 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 242متهم ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 26,495 كيلو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,817 كيلو، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,971 كيلو، كمية من مخدر الأفيون وزنت  154 جرام، 42276 قرص مخدر، وضبط 39  قضية مخدرات، ضُبط خلالها 41 متهم، وبحوزتهم 11,267كيلو إستروكس – 2,237 كيلو فودو ،فى مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتم ضبط  79 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ، ضمت 11 متهما ارتكبوا 37 حادثا متنوعا، فى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه  ، تم ضبط 27  متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه ، وبحوزتهم بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة ، 8 فرد محلى ، 19 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 16 قطعة أسلحة بيضاء.

كما تم ضبط 486 دراجة نارية بدون لوحات، وبدون تراخيص ،فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم  إعادة 4 دراجات نارية  مُبلغ بسرقتها ، فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 316 حكم جنائى ،21676 حكم حبس جزئى ،3890 حكم حبس مستأنف ،40673 حكم بالغرامة ،9676 حكم مخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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