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افتتاح 3 مراكز للبحث والتطوير بمصر لدعم التصنيع الإلكترونى CAIRO ICT

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:00 ص
افتتاح 3 مراكز للبحث والتطوير بمصر لدعم التصنيع الإلكترونى CAIRO ICT الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد
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كشف حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بصدد افتتاح ثلاث معامل بمجال البحث والتطوير فى المدن التكنولوجية الجديدة فى برج العرب وأسيوط والقاهرة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict.

وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن إنشاء هذه المراكز يأتى فى إطار استراتيجية تعميق تصنيع الإلكترونيات بمصر، مضيفا بشأن توقيع وزارة الاتصالات لاتفاق مع انترنت العالمية لإنشاء معمل اعتماد واختبار جودة الأجهزة الإلكترونية فى المنطقة التكنولوجية بالسادات، بأنه تم تشكيل لجنة لإكمال خطوات إنشاء المعمل فى المنطقة التكنولوجية بالسادات.

وتتجه الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات بتصنيع التابليت المدرسى فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية التصنيع الإليكترونى وتوطين صناعة التكنولوجيا تنفيذا لتكليفات رئاسية بزيادة حجم التصنيع الإلكترونى، على أن يتضمن التصنيع نسب مرتفعة من القيم المضافة محلياً، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتبدأ أولى الخطوات الاستراتيجية بتصنيع التابلت المدرسى.

يخوض الوزير محادثات إيجابية مع شركات عالمية لتعميق التصنيع المحلى فى مصر عبر مشروع متكامل، إذ تسعى مصر على أن يكون الحاسب اللوحى المستخدم فى العملية التعليمية مصنع بمصر.


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وزارة الاتصالات

ايتيدا

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