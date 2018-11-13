اضبط مخالفة.. سكان شارع المغسلة خلف حميات دمياط يشكون من تراكم أكوام القمامة

شكا سكان منطقة شارع المغسلة خلف مستشفى حميات دمياط من تراكم كميات من القمامة يوميا بجوار الباب الخلفى لمستشفى الحميات حتى تحولت المنطقة إلى مقلب عمومى.

يقول هانى عرفة موظف: إن المنطقة تحولت إلى بؤرة لتجميع القمامة من الشوارع الجانبية وتتراكم بها أكوام القمامة يوميا وهى المنطقة الملاصقة لسور مستشفى حميات دمياط، وأصبحت أكوام القمامة مرتعا للقطط والفئران بخلاف انتشار الذباب والناموس، الأمر الذى يهدد صحة سكان المنطقة.

وطالبت سعاد محمد من أهالى المنطقة بإزالة هذه التجمعات ومنع إلقاء القمامة بها وتوفير مكان بديل وتوقيع غرامات على من يقوم بإلقاء القمامة فى هذه المنطقة.