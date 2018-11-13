استراليا تقدم 95 ألف دولار مكافئة لشخص عرقل منفذ طعن ملبورن بـ"عربة تسوق"

كتب أحمد علوى

خصصت السلطات الاسترالية مبلغ من المال لرجل، استطاع عبر عربة تسوق، عرقلة مهاجم داعشى وإيقاعه على الأرض خلال هجوم إرهابى.

وكان المهاجم الداعشى طعن عدة أشخاص يوم الجمعة الماضى فى مدينة ملبورن الأسترالية فى هجوم وصفته الشرطة بـ"الإرهابي" وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت الشرطة بوقت لاحق من يومذاك، أن المنفذ توفى بوقت لاحق داخل المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه.

وبحسب مقاطع الفيديو التى سجلها ونشرها المارة فى الشارع حيث وقع الهجوم، لم تستطع الشرطة أن تتعامل مع الحادثة إلا بعد نجاح رجل بعرقلة المهاجم عن طريق دفعه بعربة التسوق التى كانت بحوزته.

وإثر الحادث، أطلق استراليون حملة لجمع التبرعات للرجل الذى تم التعرف عليه ويدعى مايكل روجرز، واستطاعت الحملة حتى الآن، جمع ما يزيد عن 95000 دولار أمريكى.

وأوردت وسائل إعلام استرالية، أن الرجل "البطل"، مشرد لا منزل لديه، واستطاع عبر عربته إيقاع المهاجم على الأرض. إلا أن أكثر من 5000 شخص قرروا الاستجابة والتبرع بأموالهم لمساعدته.

ويقول روجرز فى تصريح له "رأيت عربة التبضع على الطريق، أخذتها وركضت ورميتها مباشرة عليه (الداعشى)".

ويؤكد "أنا لا أشعر أننى بطل، ولكننى أشعر بأنى أنقذت بعض الأرواح، ربما".