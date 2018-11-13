video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استراليا تقدم 95 ألف دولار مكافئة لشخص عرقل منفذ طعن ملبورن بـ"عربة تسوق"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:27 ص
استراليا تقدم 95 ألف دولار مكافئة لشخص عرقل منفذ طعن ملبورن بـ"عربة تسوق" الشرطة الاسترالية
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

خصصت السلطات الاسترالية مبلغ من المال لرجل، استطاع عبر عربة تسوق، عرقلة مهاجم داعشى وإيقاعه على الأرض خلال هجوم إرهابى.

وكان المهاجم الداعشى طعن عدة أشخاص يوم الجمعة الماضى فى مدينة ملبورن الأسترالية فى هجوم وصفته الشرطة بـ"الإرهابي" وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأفادت الشرطة بوقت لاحق من يومذاك، أن المنفذ توفى بوقت لاحق داخل المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه.

وبحسب مقاطع الفيديو التى سجلها ونشرها المارة فى الشارع حيث وقع الهجوم، لم تستطع الشرطة أن تتعامل مع الحادثة إلا بعد نجاح رجل بعرقلة المهاجم عن طريق دفعه بعربة التسوق التى كانت بحوزته.

وإثر الحادث، أطلق استراليون حملة لجمع التبرعات للرجل الذى تم التعرف عليه ويدعى مايكل روجرز، واستطاعت الحملة حتى الآن، جمع ما يزيد عن 95000 دولار أمريكى.

وأوردت وسائل إعلام استرالية، أن الرجل "البطل"، مشرد لا منزل لديه، واستطاع عبر عربته إيقاع المهاجم على الأرض. إلا أن أكثر من 5000 شخص قرروا الاستجابة والتبرع بأموالهم لمساعدته.

ويقول روجرز فى تصريح له "رأيت عربة التبضع على الطريق، أخذتها وركضت ورميتها مباشرة عليه (الداعشى)".

ويؤكد "أنا لا أشعر أننى بطل، ولكننى أشعر بأنى أنقذت بعض الأرواح، ربما".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدانة سائق قتل 6 أشخاص دهسا بسيارة فى استراليا

أستراليا: إلغاء جواز سفر منفذ عملية طعن ملبورن قبل سفره لسوريا فى 2015

استراليا

داعش

الارهاب فى استراليا

اخبار العالم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة