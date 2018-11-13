ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلى على غزة إلى 5 شهداء

غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد مزارع فى غارة إسرائيلية جديدة شمال قطاع غزة، فى اليوم الثانى من العدوان الاسرائيلى ضد القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة فى بيان اليوم أن الشاب خالد رياض احمد السلطان (26 عاما) استشهد خلال تواجده فى ارضه الزراعية فى منطقة السلاطين شمال قطاع غزة، بعد أن أطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الأقل باتجاهه.

وباستشهاد المواطن السلطان يرتفع عدد الشهداء منذ بدء التصعيد الاسرائيلى أمس إلى خمسة شهداء وعشرات الإصابات.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلى حتى ساعات الفجر الاولى قصف أهداف متفرقة من القطاع وسط الأحياء السكنية، الأمر الذى أثار حالة من الذعر والهلع فى صفوف المواطنين، فيما وجهت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، رسالة "هامة" إلى سكان مدينة عسقلان باللغة العبرية، جاء فيها " الجيش يستخدم المدينة فى عملياته الإجرامية ضدنا وبالتالى نحن سوف نرد على ذلك.. لذا يفضل الابتعاد عن المدينة قدر الإمكان".

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أكد دخول مدينة "المجدل المحتلة" دائرة النار، ردا على قصف المبانى المدنية فى غزة، وقال "أسدود وبئر السبع هما الهدف التالى، إذا تمادى العدو فى قصف المبانى المدنية الآمنة".

وتشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا، فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التى تضررت بفعل القصف الليلى وإصلاح شبكات الكهرباء.

من جانبه، أعلن وزير الصحة جواد عواد، عن إرسال قافلة أدوية من مستودعات الوزارة بنابلس، إلى مستودعاتها فى قطاع غزة، بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامى الحمد الله، وأضاف- فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء- أنه يجرى العمل حاليا على تجهيز قافلة الأدوية لتصل إلى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وستضم القافلة أدوية خاصة بحالات الطوارئ وغرف العمليات والأمراض المزمنة، ومواد مخبرية وتجهيزات خاصة ببنوك الدم.