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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء البورصة ـ أرشيفية
كتب ــ هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.28%، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس،  على ارتفاع ليغلق عند 13,678 نقطة، وسط أحجام تداول جيده نسبياً، متأثرة بشكل كبير بارتفاع سهم جلوبال تليكوم.، مضيفة بالرغم من ذلك لن نتخلى عن نظرتنا المتحفظة مادام المؤشر لم يتجاوز مستويات 13,850-14,000 نقطة. 
 
وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن مستويات 13,400-13,200 نقطة هى مستويات دعم هامة، و من الممكن أن يستمر المؤشر أعلاه على المدى القصير على الأقل.
 
 
 

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