إلغاء وتحويل عشرات الرحلات الجوية شمال غربى الصين لسوء الأحوال الجوية

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية فى مدينة أورومتشى عاصمة منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين إلغاء 49 رحلة جوية فى مطار "ديووبو" الدولى وعودة 4 رحلات وتحويل 31 رحلة بسبب الضباب الكثيف.

وقالت سلطات المطار – فى بيان اليوم - إن أكثر من 3000 راكب تجمعوا فى مطار ديووبو الدولى فى أورومتشى بعد أن أثر الضباب الكثيف على مستوى الرؤية والرحلات الجوية، حيث بلغ مدى الرؤية فى المطار أقل من 200 متر.

وأشارت السلطات إلى أن الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة سبب الضباب، فيما أصدرت إنذارا للركاب لإعادة تخطيط رحلاتهم.