إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

كتب محسن البديوى

استنكرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إساءة النائبة الكويتية صفاء الهاشم لمصر ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، قائلة: "لا ننكر فضل مصر من الخليج العربى إلى المحيط الأطلسى، ومن ينكر فضلها إنسان جاحد، والسفيرة نبيلة مكرم لم تتفوه بأى كلمة تسىء للشعب الكويتى".

وقالت خلال مداخلة مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن النائبة الكويتية صفاء الهاشم لا تمثل الشعب الكويتى نهائيًا، والكويتيون يكنون كل التقدير والاحترام لشعب مصر الأصيل، مؤكدة أن وزيرة الهجرة المصرية لم تسئ إلى أى فرد كويتى أو دولة الكويتية.

وواصلت: "مصر قلب العروبة النابض، ونحن نعتذر لشعب المصرى العظيم عن تصريحات النائبة الكويتية.. عظيمة يا مصر يا ست الكل".