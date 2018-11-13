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إصابة 6 مدنيين فى انفجار قنبلة داخل حافلة بسوريا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:18 م
إصابة 6 مدنيين فى انفجار قنبلة داخل حافلة بسوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أصيب 6 مدنيين بجروح جراء انفجار قنبلة داخل حافلة لنقل الركاب فى منطقة الزهراء بمدينة حمص بسوريا.

وقال قائد شرطة محافظة حمص اللواء خالد هلال- فى تصريح لوكالة الأنباء السورية /سانا/ اليوم /الثلاثاء/- أن المصابين أحدهم بحالة خطرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والعلاج الطبى اللازم.

وأوضح أن الانفجار جاء نتيجة انفجار قنبلة يدوية داخل حافلة لنقل الركاب فى شارع الستين بمنطقة الزهراء نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقى الإسعافات والعلاج الطبى اللازم.

وأكد أن التحقيقات أوضحت أن قنبلة انفجرت داخل حافلة وقعت عن طريق الخطأ، نافيا أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي.

 


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