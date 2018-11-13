إدانة سائق قتل 6 أشخاص دهسا بسيارة فى استراليا

رويترز

أدانت المحكمة العليا فى ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الثلاثاء رجلا دهس بسيارته عشرات المارة فى شارع تجارى مزدحم فى وسط ملبورن فى العام الماضى مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. ووجهت له المحكمة تهمة القتل وانتهاج سلوك عرض حياة الناس للخطر.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه بعد مشاورات استغرقت ساعة تقريبا أدانت هيئة المحلفين جيمس جارجاسولاس (28 عاما) بقتل ستة أشخاص وانتهاج سلوك تسبب في إصابة 27 شخصا آخرين بعدما اقتحم بسيارته مركز تسوق في شارع بيرك فى يناير عام 2017.

ومن بين القتلى فى الحادث رضيع وطفلة فى العاشرة من عمرها. وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن الحادث ليس له صلة بالإرهاب وإن السائق لديه "تاريخا إجراميا" يشمل اتهامات بارتكاب عنف منزلي. كما كان يتعاطى مخدرات بعضها مسبب للهلوسة.

وهذا الحادث هو أسوأ حادث قتل جماعي شهدته استراليا منذ مذبحة في بورت آرثر في عام 1996 بولاية تسمانيا الجنوبية التي شهدت مقتل 35 شخصا.