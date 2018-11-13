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أوبك تحذر من تخمة نفطية فى 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامى المعروض

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 02:22 م
أوبك تحذر من تخمة نفطية فى 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامى المعروض أوبك _ أرشيفية
رويترز
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حذرت أوبك اليوم الثلاثاء من تخمة معروض نفطي في 2019 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع معززة المبررات لتحول كامل في السياسة صوب خفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يوميا العام القادم بانخفاض 70 ألف برميل يوميا عما توقعته الشهر الماضي وفي خفض هو الرابع على التوالي لتكهناتها.

وقالت أوبك في التقرير "رغم وصول سوق النفط إلى التوازن حاليا، فإن توقعات 2019 لنمو معروض غير أوبك تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتساع فائض المعروض في السوق."

تعقد أوبك اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر.


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