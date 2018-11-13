أشرف شيحة: إقبال على القاهرة وشرم الشيخ من السياح العرب لقضاء "الكريسماس"

كتبت آمال رسلان

أعرب أشرف شيحة، الخبير السياحى والعامل فى مجال السياحة العربية، عن تفاؤله بموسم رأس السنة هذا العام فى المقاصد السياحية المصرية، لافتا إلى أنه يشهد تدفقا للسياحة العربية وذلك استمرارًا للنجاحات التى تحققت على هذا الصعيد فى الموسم الصيفى الماضى وبداية الموسم الشتوى.

وأشار شيحة، إلى أن الإقبال كبير جدًا على كل المقاصد السياحية خاصة القاهرة وشرم الشيخ ستشهد رحلات كثيفة، وعن أشهر الجنسيات التى لديها إقبال خلال " الكريسماس" قال: اللبنانية والجزائرية فى المقدمة، كذلك دول الخليج بنسبة كبيرة فى مقدمتهم السعودية والكويت، معربًا عن تمنيه أن تعود السياحة لسابق عهدها.

ويعتبر شهر نوفمبر هو شهر الإعداد لاستقبال احتفالات "الكريسماس"، والتى تأتى هذا العام مع انتعاش الحركة السياحية بشكل واضح خلال الموسم الشتوى، مما فتح شهية العاملين فى قطاع السياحة سواء فى الفنادق أو الشركات السياحية لوضع برامج مختلفة لإنجاح الموسم الحالى، بعد سبعة سنوات عجاف مرت على المقاصد السياحية المصرية، حيث تسارع إدارات الفنادق للتعاقد مع الفرق الموسيقية والراقصة والغنائية الأجنبية والمصرية، لتنظيم برامج ترفيهية خلال أيام رأس السنة توفر جو تنافسى بين الجميع.