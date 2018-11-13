أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

كتب : أحمد جمعة

قال رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، ان انتقاد النائبة الكويتية صفاء الهاشم لوزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم ليس له صلة بالعلاقات القوية التى تربط الشعبين المصرى والكويتى.

وأكد الكاتب الكويتى فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" " هذا رأيها وليس رأى كل الناس، و صفاء الهاشم واحدة من خمسين عضو فى مجلس الأمة الكويتى مؤكدا أن حديث النائبة صفاء عن العمالة المصرية والوزيرة ليس له علاقة بما يربط شعبى البلدين

وأضاف الجار الله:"لنعتبر هذه قضية فردية غير مؤثرة علي ما نكنه لمصر وأهلها وما يكنه الشعب المصرى لنا فعلاقتنا متجذرة".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج قد عقبت على ردود الأفعال الواسعة لأعضاء جروب "المصريون العاملون بالخليج" على "الواتس آب"، على خلفية هجوم إحدى النائبات الكويتيات على تصريح الوزيرة بلجنة العلاقات الخارجية، بشأن واقعة المواطنة المصرية فاطمة التي تعرضت للاعتداء بالكويت.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم : "ما بنردش على الإساءة نهائي، من فضلكم تجاهلوا كل ما قيل، إحنا قضيتنا واضحة وصريحة، إحنا قولنا إننا ورا كل مصري في الخارج وبنساعده في ظل سيادة قانون الدولة اللى هو عايش فيها، ونؤكد ثقتنا في القضاء والعدالة الكويتية".