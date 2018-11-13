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أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:59 م
أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة رئيس تحرير السياسة الكويتية الكاتب أحمد الجار الله
كتب : أحمد جمعة
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قال رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، ان انتقاد النائبة الكويتية صفاء الهاشم لوزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم ليس له صلة بالعلاقات القوية التى تربط الشعبين المصرى والكويتى.

 

وأكد الكاتب الكويتى فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على موقع  "تويتر" " هذا رأيها وليس رأى كل الناس، و صفاء الهاشم واحدة من خمسين عضو فى مجلس الأمة الكويتى مؤكدا أن حديث النائبة صفاء عن العمالة المصرية والوزيرة ليس له علاقة بما يربط شعبى البلدين

وأضاف الجار الله:"لنعتبر هذه قضية فردية غير مؤثرة علي ما نكنه لمصر وأهلها وما يكنه الشعب المصرى لنا فعلاقتنا متجذرة".

 

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج قد عقبت على ردود الأفعال الواسعة لأعضاء جروب "المصريون العاملون بالخليج" على "الواتس آب"، على خلفية هجوم إحدى النائبات الكويتيات على تصريح الوزيرة بلجنة العلاقات الخارجية، بشأن واقعة المواطنة المصرية فاطمة التي تعرضت للاعتداء بالكويت.

 

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم : "ما بنردش على الإساءة نهائي، من فضلكم تجاهلوا كل ما قيل، إحنا قضيتنا واضحة وصريحة، إحنا قولنا إننا ورا كل مصري في الخارج وبنساعده في ظل سيادة قانون الدولة اللى هو عايش فيها، ونؤكد ثقتنا في القضاء والعدالة الكويتية".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

القلم الحر الراقي الجار الله

تحيه كبيره مني ومن جميع المصريين ليس علي هذا التعليق او التصريح فقط بل لمواقفك النبيله دائما تجاه مصر والتحدث برقي واحترام ومعرفه حجم مصر ولا تجامل ولا تنافق بل الحقيقه دائما علي لسانك تنقد ونحترم انتقادك تثني ونحييك علي هذه الاثناء دائما تحيه خاصه لحضرتك دائما وعلاقتنا بالكويت لنن تتأثر اطلاقا .. بسبب تصريحات عجوز لا تدرك حجم وقيمه مصر بل يدرك حجمها من يعرفون قدر وقيمه وعظمه مصر وماتفعله وستظل تفعله تجاه الامه العربيه .. تحيا مصر.. وليذه الحاقدون عليها الي الجحيم

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