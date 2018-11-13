video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:12 م
أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد العسكري الإسرائيلي والغارات الجوية على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من المدنيين من أبناء القطاع ما بين قتلى وجرحى.
 
وطالب أبو الغيط ، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع وحاسم لدفع الطرف الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، للوقف الفورى لعملياته العسكرية التي تمثل انتهاكا صريحاً لقواعد القانون الدولى واعتداءً على المدنيين، مع تأييد الجهود التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة فى هذا الخصوص.
 
وجدد الأمين العام التأكيد في هذا الصدد على ضرورة التزام الطرف الإسرائيلي بالوفاء بكافة مسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة واتساقاً مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحفظ أرواح المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط: الجامعة العربية تولى أهمية كبيرة لتماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية

الجامعة العربية تطالب بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

الجامعة العربية

ابو الغيط

غزة

فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة