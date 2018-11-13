أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين

كتب مصطفى عنبر

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد العسكري الإسرائيلي والغارات الجوية على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من المدنيين من أبناء القطاع ما بين قتلى وجرحى.

وطالب أبو الغيط ، في بيان، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع وحاسم لدفع الطرف الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، للوقف الفورى لعملياته العسكرية التي تمثل انتهاكا صريحاً لقواعد القانون الدولى واعتداءً على المدنيين، مع تأييد الجهود التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة فى هذا الخصوص.

وجدد الأمين العام التأكيد في هذا الصدد على ضرورة التزام الطرف الإسرائيلي بالوفاء بكافة مسؤولياته باعتباره القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة واتساقاً مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحفظ أرواح المدنيين وعدم استهداف المنشآت المدنية.