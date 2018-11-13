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أبرز 10 نقاط فى تعديلات قانون التعليم بمجلس النواب

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 04:00 ص
أبرز 10 نقاط فى تعديلات قانون التعليم بمجلس النواب البرلمان
كتب أحمد عرفة
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وافق أعضاء مجلس النواب خلال الساعات الماضية، على التعديلات الخاصة بقانون التعليم، والتى ضمت 5 تعديلات فى 5 مواد بالقانون، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصوص الفقرة الثانية من المادة 70، والمواد 72، 73، 76، 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

وينشر "اليوم السابع" أبرز النقاط فى تعديلات قانون التعليم:

 

1- عدم إخلال المعلم بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية

2- أن يكون المعلم متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل

3- يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شرط الجنسية المصرية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب

4- أن يكون المعلم من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بجانب شهادة تأهيل تربوى

5- شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة عامين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من الوزير

6- يجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده

7- يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى عام في وظيفة معلم مساعد

8- التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة

9- يكون ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.

10- شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين قابلة للتجديد


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