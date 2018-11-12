7 معلومات عن صندوق تطوير الفنادق ستعلن عنه وزارة السياحة قريبا

كتبت آمال رسلان

على هامش مشاركتها فى بورصة لندن للسياحة الدولية WTM كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، عن بعض ملامح خطتها للإصلاح الهيكلى التى تعكف على وضعها لتنمية قطاع السياحة، ورفع درجة تنافسيته مع المقاصد السياحية العالمية.

وفى خطة وزيرة السياحة تحتل الفنادق مكانة كبيرة، حيث تعد المنشآت الفندقية أحد أهم محطات السائح فى مصر، والتى تحتاج إلى عملية تطوير شامل من حيث العمالة وتدريبها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وجودة المرافق وغيرها من الأمور التى تخص الفنادق، وكان صندوق تطوير الفنادق هو أحد معالم خطة الإصلاح التى أعلنت عنها الدكتورة رانيا المشاط، ومن أهم أدواره:

1. الصندوق هو تطوير لمبادرة البنك المركزى التى تم إطلاقها فى نهاية 2016 ولم يتم تفعيلها بشكل كبير

2. سيعنى الصندوق بشكل أساسى بالفنادق التى تعرضت إلى أضرار بالغة وخسارة مادية خلال السنوات السبع الماضية حيث توقف الحركة السياحية

3. سيكون عبارة عن صندوق للاستثمار المباشر، كما أكدت الوزيرة بهدف تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية

4. سيعمل الصندوق على إعادة الهيكلة المالية للفنادق، والمنشآت المتعثرة عبر تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال

5. الصندوق سيشارك فى رأس ماله مجموعة من المستثمرين فى القطاع السياحى والعقارى بالإضافة إلى البنك الأهلى وبنك مصر

6. رأسمال الصندوق سيتم استخدامة فى تطوير الفنادق من حيث البنية التحتية والتجهيزات وتدريب العاملين لرفع مستوى الخدمة

7. محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية أحد أهم المستثمرين الذين سيشاركون فى الصندوق بعد عرض من وزارة السياحة